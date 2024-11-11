Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 725М Москва — Орел на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Орел с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
08:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
10:07
10:09
92 км.
1 ч. 21 мин.
Тула
Московский Вокзал
11:02
11:04
174 км.
2 ч. 16 мин.
Ясная Поляна
11:14
11:16
185 км.
2 ч. 28 мин.
Скуратово
12:00
12:01
253 км.
3 ч. 14 мин.
Мценск
12:27
12:28
296 км.
3 ч. 41 мин.
Орел
12:58
342 км.
4 ч. 12 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я разочарован поездкой. Ехал домой с долгой смены на вахте. Было очень неприятно когда хотелось вздремнуть нормально в дороге. Но когда я сел на эти убожеские кресла то сразу понял что этого н получится сделать. Как можно продавать билеты по такой высокой стоимости но совершенно не озаботиться о том чтобы пассажирам было удобно и комфортно ехать?
Любой человек если захочет найти к чему-то придрать обязательно сделает это и найдет к чему. Поэтому я хочу посмотреть на всю картину в общем и сказать свое мнение. Мое мнение поезд очень хороший. И проводники замечательные люди.
Ехала с маленьким ребенком на поезде. Наши поезда не очень предназначены для передвижения с маленькими детьми. Столкнулась со многими моментами, которые перечислять не хватит символов. Итог – поезда не очень приспособлены.
Отличное обслуживание. Проводница молодец. Ехал в 4 вагоне. Проводницу звали Анна. Хотелось бы чтобы хорошая работа высоко оплачивалась и ей выписали премию.
В вагоне было немного душновато. Большой плюс что проводники приветливые и всегда помогут если что-то нужно.