Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6367 Санкт-Петербург — Поселок.
19:15
1 ч. 28 мин.
20:43
22
Маршрут следования поезда 6367 Санкт-Петербург — Поселок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Поселок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
19:19
19:20
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:24
19:25
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
19:30
19:30
6 км.
0 ч. 15 мин.
Купчино
19:33
19:34
8 км.
0 ч. 18 мин.
Шушары
19:36
19:36
10 км.
0 ч. 21 мин.
Паровозный Музей
19:39
19:39
12 км.
0 ч. 24 мин.
Детскосельская
19:43
19:44
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
19:46
19:47
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
19:51
19:52
22 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
19:58
19:58
27 км.
0 ч. 43 мин.
Кобралово
20:03
20:04
33 км.
0 ч. 48 мин.
Семрино
20:10
20:10
38 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 46км
20:13
20:13
65 км.
0 ч. 58 мин.
Сусанино
20:17
20:17
97 км.
1 ч. 2 мин.
Красница
20:21
20:22
101 км.
1 ч. 6 мин.
Михайловка
20:24
20:25
103 км.
1 ч. 9 мин.
Вырица
20:28
20:29
104 км.
1 ч. 13 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
20:33
20:33
105 км.
1 ч. 18 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
20:36
20:36
106 км.
1 ч. 21 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
20:38
20:39
107 км.
1 ч. 23 мин.
Поселок
20:43
108 км.
1 ч. 28 мин.
