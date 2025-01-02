Маршрут следования и продажа билетов
18:35
1 ч. 29 мин.
20:04
22
Маршрут следования поезда 6368 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
18:39
18:40
1 км.
0 ч. 4 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
18:42
18:43
2 км.
0 ч. 7 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
18:45
18:46
3 км.
0 ч. 10 мин.
Вырица
18:49
18:50
4 км.
0 ч. 14 мин.
Михайловка
18:53
18:53
5 км.
0 ч. 18 мин.
Красница
18:56
18:56
7 км.
0 ч. 21 мин.
Сусанино
19:00
19:00
11 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 46км
19:04
19:04
43 км.
0 ч. 29 мин.
Семрино
19:06
19:07
70 км.
0 ч. 31 мин.
Кобралово
19:13
19:13
75 км.
0 ч. 38 мин.
Антропшино
19:19
19:20
81 км.
0 ч. 44 мин.
Павловск
19:25
19:26
86 км.
0 ч. 50 мин.
Царское Село
19:30
19:31
89 км.
0 ч. 55 мин.
Детскосельская
19:33
19:34
91 км.
0 ч. 58 мин.
Паровозный Музей
19:38
19:39
96 км.
1 ч. 3 мин.
Шушары
19:41
19:42
98 км.
1 ч. 6 мин.
Купчино
19:44
19:45
100 км.
1 ч. 9 мин.
Проспект Славы
19:48
19:48
102 км.
1 ч. 13 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:53
19:53
106 км.
1 ч. 18 мин.
Боровая
19:56
19:58
107 км.
1 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:04
108 км.
1 ч. 29 мин.
