Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6374 Вятские Поляны — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:21
3 ч. 49 мин.
18:10
35
Маршрут следования поезда 6374 Вятские Поляны — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вятские Поляны — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вятские Поляны
14:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 942км
14:25
14:26
3 км.
0 ч. 4 мин.
Ямное
14:31
14:32
6 км.
0 ч. 10 мин.
Заструг
14:38
14:39
11 км.
0 ч. 17 мин.
Сосновка
14:45
14:46
17 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 962км
14:52
14:52
21 км.
0 ч. 31 мин.
Кизнер
15:05
15:07
34 км.
0 ч. 44 мин.
Ягул
15:16
15:16
42 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 993км
15:23
15:24
49 км.
1 ч. 2 мин.
Саркуз
15:28
15:29
51 км.
1 ч. 7 мин.
Мултан
15:35
15:36
58 км.
1 ч. 14 мин.
Люга
15:44
15:45
65 км.
1 ч. 23 мин.
Сардан
15:51
15:52
72 км.
1 ч. 30 мин.
Сюгаил
15:55
15:55
73 км.
1 ч. 34 мин.
Можга
16:02
16:03
79 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 1035км
16:10
16:10
85 км.
1 ч. 49 мин.
Чумойтло
16:14
16:14
87 км.
1 ч. 53 мин.
Пычас
16:23
16:24
94 км.
2 ч. 2 мин.
Карамбай
16:35
16:36
104 км.
2 ч. 14 мин.
Уром
16:47
16:48
112 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 1072км
16:53
16:53
116 км.
2 ч. 32 мин.
Гожня
16:58
16:58
120 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 1079км
17:01
17:02
122 км.
2 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 1083км
17:06
17:07
124 км.
2 ч. 45 мин.
Казанская
1086 км
17:12
17:13
125 км.
2 ч. 51 мин.
Агрыз
17:17
17:19
126 км.
2 ч. 56 мин.
Горочный Пост
17:23
17:24
127 км.
3 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 5км
17:28
17:28
128 км.
3 ч. 7 мин.
Разъезд 9км
17:33
17:34
129 км.
3 ч. 12 мин.
Юски
17:38
17:39
132 км.
3 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 17км
17:45
17:45
136 км.
3 ч. 24 мин.
Совхозный
17:50
17:50
140 км.
3 ч. 29 мин.
Лудзя
17:55
17:56
141 км.
3 ч. 34 мин.
Платформа 27км
18:00
18:01
145 км.
3 ч. 39 мин.
Ижевск
18:10
151 км.
3 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Вятские Поляны → Ижевск Распечатать расписание поезда