Вятские Поляны: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Вятские Поляны. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Вятские Поляны работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Вятские Поляны на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
294Г
Москва
Ижевск
00:32
Вятские Поляны
19 ч. 10 мин.
04:30
Ижевск
Купить билеты
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
01:58
Вятские Поляны
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
Купить билеты
378Й
Казань
Новый Уренгой
02:03
Вятские Поляны
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
Купить билеты
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
02:15
Вятские Поляны
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
Купить билеты
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
02:17
Вятские Поляны
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
Купить билеты
107С
Волгоград
Екатеринбург
02:21
Вятские Поляны
1 д. 15 ч. 0 мин.
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
076С
Таврия
Симферополь
Омск
02:37
Вятские Поляны
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
Купить билеты
216Н
Барнаул
Адлер
03:03
Вятские Поляны
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
115И
Томск
Адлер
03:03
Вятские Поляны
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
140Н
Барнаул
Адлер
03:13
Вятские Поляны
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
Купить билеты
139Н
Новосибирск
Адлер
03:22
Вятские Поляны
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
Купить билеты
263Е
Екатеринбург
Адлер
03:22
Вятские Поляны
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
Купить билеты
275Н
Новокузнецк
Казань
03:22
Вятские Поляны
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
282В
Москва
Екатеринбург
03:23
Вятские Поляны
1 д. 6 ч. 45 мин.
18:05
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
04:29
Вятские Поляны
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
Купить билеты
233Г
Ижевск
Москва
06:35
Вятские Поляны
18 ч. 7 мин.
21:29
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
225Г
Ижевск
Москва
06:35
Вятские Поляны
18 ч. 8 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
112М
Москва
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
07:01
Вятские Поляны
20 ч. 19 мин.
12:34
Круглое Поле
Купить билеты
515С
Анапа
Ижевск
07:01
Вятские Поляны
2 д. 2 ч. 50 мин.
10:25
Ижевск
Купить билеты
118Н
Москва
Новокузнецк
07:12
Вятские Поляны
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
Купить билеты
096Н
Москва
Барнаул
07:13
Вятские Поляны
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
Купить билеты
082И
Москва
Улан-Удэ
07:23
Вятские Поляны
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
Купить билеты
060М
Тюмень
Москва
Сургут
07:23
Вятские Поляны
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
Купить билеты
026Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Москва
Ижевск
07:37
Вятские Поляны
16 ч. 59 мин.
10:43
Ижевск
Купить билеты
051Г
Скорый
Нижний Новгород
Ижевск
08:21
Вятские Поляны
13 ч. 7 мин.
11:08
Ижевск
Купить билеты
368Г
Киров
Кисловодск
08:22
Вятские Поляны
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
Купить билеты
365Е
Пермь
Кисловодск
08:22
Вятские Поляны
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
Купить билеты
119Е
Тюмень
Кисловодск
08:22
Вятские Поляны
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
Купить билеты
493Г
Ижевск
Москва
08:26
Вятские Поляны
22 ч. 40 мин.
03:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
291Е
Екатеринбург
Казань
08:31
Вятские Поляны
15 ч. 20 мин.
10:50
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
325Е
Пермь
Новороссийск
08:34
Вятские Поляны
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
08:34
Вятские Поляны
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
407Е
Нижневартовск
Волгоград
08:38
Вятские Поляны
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
Купить билеты
105Е
Нижневартовск
Волгоград
08:48
Вятские Поляны
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
Купить билеты
107Е
Нижневартовск
Волгоград
08:56
Вятские Поляны
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
Купить билеты
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
09:26
Вятские Поляны
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
Купить билеты
377Г
Новый Уренгой
Казань
09:26
Вятские Поляны
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
507Г
Ижевск
Новороссийск
09:38
Вятские Поляны
2 д. 5 ч. 1 мин.
11:25
Новороссийск
Купить билеты
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
10:13
Вятские Поляны
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
Купить билеты
080У
Москва
Челябинск
10:18
Вятские Поляны
1 д. 8 ч. 30 мин.
03:50
Челябинск-Главный
Купить билеты
293Г
Ижевск
Москва
12:05
Вятские Поляны
19 ч. 53 мин.
04:18
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
297Г
Ижевск
Москва
12:40
Вятские Поляны
20 ч. 10 мин.
04:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
075Э
Нерюнгри
Москва
13:23
Вятские Поляны
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
13:25
Вятские Поляны
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
Купить билеты
398Г
Киров
Казань
13:28
Вятские Поляны
15 ч. 54 мин.
15:55
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
13:35
Вятские Поляны
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
117Н
Новокузнецк
Москва
13:47
Вятские Поляны
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
095Н
Барнаул
Москва
13:47
Вятские Поляны
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
13:50
Вятские Поляны
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
079У
Челябинск
Москва
13:52
Вятские Поляны
1 д. 9 ч. 47 мин.
04:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
197И
Иркутск
Москва
13:52
Вятские Поляны
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
081И
Улан-Удэ
Москва
13:59
Вятские Поляны
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
117У
Новокузнецк
Москва
14:04
Вятские Поляны
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
498С
Адлер
Ижевск
14:10
Вятские Поляны
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
Купить билеты
590Й
Адлер
Тюмень
14:33
Вятские Поляны
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
Купить билеты
524С
Адлер
Екатеринбург
16:06
Вятские Поляны
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
232М
Москва
Ижевск
16:06
Вятские Поляны
18 ч. 13 мин.
19:15
Ижевск
Купить билеты
119Э
Кисловодск
Тюмень
16:29
Вятские Поляны
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
Купить билеты
326С
Новороссийск
Пермь
16:42
Вятские Поляны
2 д. 14 ч. 51 мин.
06:31
Пермь 2
Купить билеты
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
16:42
Вятские Поляны
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
508С
Новороссийск
Ижевск
16:54
Вятские Поляны
2 д. 2 ч. 52 мин.
20:02
Ижевск
Купить билеты
336С
Новороссийск
Екатеринбург
17:01
Вятские Поляны
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
367С
Кисловодск
Киров
17:02
Вятские Поляны
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
365С
Кисловодск
Пермь
17:02
Вятские Поляны
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
Купить билеты
116С
Адлер
Томск
17:11
Вятские Поляны
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
216С
Адлер
Барнаул
17:11
Вятские Поляны
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
Купить билеты
612Й
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
Казань
17:11
Вятские Поляны
9 ч. 58 мин.
20:45
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
116Э
Адлер
Томск
17:11
Вятские Поляны
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
17:13
Вятские Поляны
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
554Э
Новороссийск
Киров
17:19
Вятские Поляны
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
232Г
Москва
Ижевск
17:36
Вятские Поляны
19 ч. 8 мин.
20:28
Ижевск
Купить билеты
398Ж
Казань
Киров
18:03
Вятские Поляны
16 ч. 17 мин.
07:24
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
025Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Ижевск
Москва
20:12
Вятские Поляны
16 ч. 19 мин.
09:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
112Й
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
Москва
20:24
Вятские Поляны
19 ч. 13 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
20:24
Вятские Поляны
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
051Э
Скорый
Ижевск
Нижний Новгород
20:37
Вятские Поляны
14 ч. 6 мин.
07:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
497Г
Ижевск
Адлер
21:06
Вятские Поляны
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
Купить билеты
478Г
Москва
Ижевск
23:34
Вятские Поляны
22 ч. 42 мин.
02:42
Ижевск
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Вятские Поляны включает 160 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:01 по направлению к станции Киров;
  • последний поезд прибывает в 22:20 от станции Казань.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Вятские Поляны.

Актуальное расписание поездов станции Вятские Поляны, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Вятские Поляны можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Вятские Поляны

Как купить билет на поезд

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн