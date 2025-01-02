Маршрут следования и продажа билетов
20:11
1 ч. 28 мин.
21:39
Маршрут следования поезда 6376 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
20:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
20:15
20:16
1 км.
0 ч. 4 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
20:18
20:19
2 км.
0 ч. 7 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
20:21
20:22
3 км.
0 ч. 10 мин.
Вырица
20:25
20:26
4 км.
0 ч. 14 мин.
Михайловка
20:29
20:29
5 км.
0 ч. 18 мин.
Красница
20:32
20:32
7 км.
0 ч. 21 мин.
Сусанино
20:36
20:36
11 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 46км
20:40
20:40
43 км.
0 ч. 29 мин.
Семрино
20:42
20:43
70 км.
0 ч. 31 мин.
Кобралово
20:50
20:50
75 км.
0 ч. 39 мин.
Антропшино
20:56
20:56
81 км.
0 ч. 45 мин.
Павловск
21:02
21:03
86 км.
0 ч. 51 мин.
Царское Село
21:07
21:08
89 км.
0 ч. 56 мин.
Детскосельская
21:10
21:11
91 км.
0 ч. 59 мин.
Паровозный Музей
21:14
21:15
96 км.
1 ч. 3 мин.
Шушары
21:17
21:18
98 км.
1 ч. 6 мин.
Купчино
21:20
21:21
100 км.
1 ч. 9 мин.
Проспект Славы
21:24
21:24
102 км.
1 ч. 13 мин.
Воздухоплавательный Парк
21:29
21:29
106 км.
1 ч. 18 мин.
Боровая
21:32
21:34
107 км.
1 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:39
108 км.
1 ч. 28 мин.
