Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 637Н Томск — Новосибирск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:19
6 ч. 39 мин.
14:58
6
Маршрут следования поезда 637Н Томск — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
08:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск 1
08:33
08:51
5 км.
0 ч. 14 мин.
Тайга
10:04
10:49
64 км.
1 ч. 45 мин.
Юрга 1
12:09
12:14
126 км.
3 ч. 50 мин.
Болотная
12:46
12:48
154 км.
4 ч. 27 мин.
Новосибирск
Главный
14:58
272 км.
6 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Томск → Новосибирск Распечатать расписание поезда