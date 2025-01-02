Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6386 Поселок — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:40
1 ч. 25 мин.
00:05
22
Маршрут следования поезда 6386 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
22:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
22:44
22:45
1 км.
0 ч. 4 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
22:47
22:47
2 км.
0 ч. 7 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
22:50
22:50
3 км.
0 ч. 10 мин.
Вырица
22:54
22:54
4 км.
0 ч. 14 мин.
Михайловка
22:57
22:58
5 км.
0 ч. 17 мин.
Красница
23:00
23:01
7 км.
0 ч. 20 мин.
Сусанино
23:04
23:05
11 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 46км
23:08
23:09
43 км.
0 ч. 28 мин.
Семрино
23:11
23:11
70 км.
0 ч. 31 мин.
Кобралово
23:17
23:18
75 км.
0 ч. 37 мин.
Антропшино
23:23
23:24
81 км.
0 ч. 43 мин.
Павловск
23:29
23:30
86 км.
0 ч. 49 мин.
Царское Село
23:34
23:34
89 км.
0 ч. 54 мин.
Детскосельская
23:37
23:37
91 км.
0 ч. 57 мин.
Паровозный Музей
23:42
23:42
96 км.
1 ч. 2 мин.
Шушары
23:45
23:45
98 км.
1 ч. 5 мин.
Купчино
23:48
23:48
100 км.
1 ч. 8 мин.
Проспект Славы
23:51
23:51
102 км.
1 ч. 11 мин.
Воздухоплавательный Парк
23:56
23:56
106 км.
1 ч. 16 мин.
Боровая
23:59
00:01
107 км.
1 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
00:05
108 км.
1 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Поселок → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда