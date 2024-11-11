Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6402 Владимир — Ковров.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6402 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
05:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
05:28
05:29
2 км.
0 ч. 5 мин.
Выселки
05:37
05:38
17 км.
0 ч. 14 мин.
Карякинская
05:40
05:41
19 км.
0 ч. 17 мин.
Второво
05:48
06:00
26 км.
0 ч. 25 мин.
Новая Жизнь
06:03
06:04
31 км.
0 ч. 40 мин.
Тереховицы
06:08
06:09
35 км.
0 ч. 45 мин.
Камешково
06:13
06:14
39 км.
0 ч. 50 мин.
Новки I
06:18
06:19
44 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 243км
06:22
06:23
46 км.
0 ч. 59 мин.
Сергейцево
06:26
06:27
49 км.
1 ч. 3 мин.
Федулово
06:30
06:31
51 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 253км
06:34
06:35
54 км.
1 ч. 11 мин.
Ковров 1
06:39
55 км.
1 ч. 16 мин.
