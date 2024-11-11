Владимир: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Владимир. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Владимир работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Владимир на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
202Е
Таврия
Москва
Екатеринбург
00:03
Владимир
1 д. 1 ч. 56 мин.
22:56
Екатеринбург (Пассажирский)
288Я
Москва
Челябинск
00:34
Владимир
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
00:34
Владимир
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
00:34
Владимир
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
00:34
Владимир
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
230Х
Москва
Пермь
00:34
Владимир
20 ч. 34 мин.
17:39
Пермь 2
240Х
Москва
Екатеринбург
00:34
Владимир
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
198Х
Москва
Иркутск
00:34
Владимир
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
250Э
Москва
Екатеринбург
00:36
Владимир
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
253Г
Казань
Санкт-Петербург
00:41
Владимир
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
232Я
Москва
Киров
00:44
Владимир
12 ч. 35 мин.
10:00
Киров (Пассажирский)
298Я
Москва
Нижний Новгород
00:44
Владимир
6 ч. 9 мин.
03:34
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
110Э
Москва
Новый Уренгой
00:46
Владимир
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
218Ч
Москва
Киров
00:47
Владимир
13 ч. 3 мин.
10:23
Киров (Пассажирский)
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
00:54
Владимир
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
00:56
Владимир
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
261Г
Чебоксары
Москва
01:03
Владимир
18 ч. 12 мин.
04:22
Москва (Курский Вокзал)
252Ч
Москва
Киров
01:08
Владимир
15 ч. 5 мин.
12:25
Киров (Пассажирский)
202Х
Москва
Киров
01:15
Владимир
15 ч. 10 мин.
12:30
Киров (Пассажирский)
924Х
Москва
Москва
01:36
Владимир
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
010Н
Москва
Владивосток
01:38
Владимир
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
038Н
Томич
Москва
Томск
01:39
Владимир
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
940Ж
Москва
Москва
01:46
Владимир
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
286Я
Москва
Казань
01:47
Владимир
15 ч. 17 мин.
13:57
Казань (Пассажирская)
208М
Москва
Пермь
01:59
Владимир
23 ч. 11 мин.
22:01
Пермь 2
007Е
Кама
Пермь
Москва
02:10
Владимир
19 ч. 47 мин.
05:22
Москва (Ярославский Вокзал)
195Г
Киров
Москва
02:10
Владимир
11 ч. 52 мин.
05:02
Москва (Ярославский Вокзал)
285Г
Казань
Москва
02:22
Владимир
17 ч. 44 мин.
05:09
Москва (Ярославский Вокзал)
201И
Екатеринбург
Москва
02:26
Владимир
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
160М
Москва
Барнаул
02:26
Владимир
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
205Ж
Киров
Москва
02:36
Владимир
13 ч. 15 мин.
05:58
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
02:38
Владимир
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
255Е
Пермь
Москва
02:40
Владимир
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
229Е
Пермь
Москва
02:41
Владимир
20 ч. 9 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
086Е
Серов
Москва
02:42
Владимир
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
249Е
Екатеринбург
Москва
02:42
Владимир
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
291Ы
Красноярск
Москва
02:46
Владимир
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
02:52
Владимир
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
02:52
Владимир
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
036Щ
Нижегородец
Москва
Нижний Новгород
02:55
Владимир
8 ч. 0 мин.
07:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
036Э
Нижегородец
Москва
Нижний Новгород
03:02
Владимир
6 ч. 31 мин.
06:26
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
206Я
Москва
Киров
03:04
Владимир
12 ч. 14 мин.
12:09
Киров (Пассажирский)
740И
Иваново
Москва
03:08
Владимир
3 ч. 40 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
718И
Ласточка
Иваново
Москва
03:08
Владимир
3 ч. 40 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
818В
Ласточка
Иваново
Москва
03:08
Владимир
4 ч. 6 мин.
04:50
Москва (Курский Вокзал)
036Ч
Москва
Нижний Новгород
03:19
Владимир
6 ч. 27 мин.
06:37
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
063В
Санкт-Петербург
Самара
03:22
Владимир
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
03:25
Владимир
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
03:25
Владимир
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
035Й
Нижний Новгород
Москва
03:26
Владимир
6 ч. 50 мин.
06:35
Москва (Ярославский Вокзал)
137С
Кисловодск
Нижний Новгород
03:29
Владимир
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
038С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Нижний Новгород
03:31
Владимир
1 д. 15 ч. 15 мин.
06:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
255В
Санкт-Петербург
Чебоксары
03:40
Владимир
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
Чебоксары
835С
Ласточка
Ковров
Москва
03:45
Владимир
3 ч. 20 мин.
06:20
Москва (Курский Вокзал)
035Г
Нижегородец
Нижний Новгород
Москва
03:54
Владимир
8 ч. 0 мин.
07:10
Москва (Ярославский Вокзал)
718Я
Ласточка
Москва
Иваново
03:57
Владимир
3 ч. 39 мин.
05:35
Иваново
818Е
Ласточка
Москва
Иваново
04:01
Владимир
3 ч. 42 мин.
05:38
Иваново
138С
Адлер
Нижний Новгород
04:05
Владимир
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
268Ж
Адлер
Нижний Новгород
04:05
Владимир
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
252М
Москва
Киров
04:25
Владимир
14 ч. 3 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
298Х
Москва
Челябинск
04:35
Владимир
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
216Х
Москва
Казань
04:44
Владимир
15 ч. 5 мин.
17:15
Казань (Пассажирская)
253В
Санкт-Петербург
Киров
04:44
Владимир
23 ч. 59 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
553А
Санкт-Петербург
Казань
05:14
Владимир
1 д. 1 ч. 23 мин.
16:13
Казань (Пассажирская)
088С
Скорый
Адлер
Нижний Новгород
05:17
Владимир
1 д. 14 ч. 11 мин.
08:37
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
214М
Москва
Екатеринбург
05:19
Владимир
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
059А
Волга
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
05:38
Владимир
14 ч. 15 мин.
08:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
207Е
Екатеринбург
Москва
05:44
Владимир
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
Москва (Ярославский Вокзал)
031Г
Вятка
Киров
Москва
06:21
Владимир
12 ч. 57 мин.
09:27
Москва (Ярославский Вокзал)
246Х
Москва
Нижний Новгород
06:33
Владимир
6 ч. 48 мин.
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
721А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:03
Владимир
4 ч. 5 мин.
09:06
Москва (Восточный Вокзал)
723А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:07
Владимир
4 ч. 18 мин.
09:09
Москва (Восточный Вокзал)
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
07:12
Владимир
1 д. 20 ч. 23 мин.
10:35
Москва (Ярославский Вокзал)
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
07:13
Владимир
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
211Е
Тюмень
Москва
07:13
Владимир
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
847Г
Владимир
Москва
07:29
Владимир
2 ч. 39 мин.
10:08
Москва (Курский Вокзал)
042Ч
Легендарный Маресьев
Великий Новгород
Нижний Новгород
07:30
Владимир
12 ч. 38 мин.
09:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
848В
Ласточка
Иваново
Москва
08:09
Владимир
3 ч. 55 мин.
10:06
Москва (Восточный Вокзал)
702Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
08:16
Владимир
3 ч. 35 мин.
10:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
711М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
08:17
Владимир
3 ч. 50 мин.
10:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
701Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
08:18
Владимир
3 ч. 44 мин.
10:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
717Я
Ласточка
Иваново
Москва
08:22
Владимир
3 ч. 41 мин.
10:05
Москва (Курский Вокзал)
737Я
Ласточка
Иваново
Москва
08:22
Владимир
3 ч. 41 мин.
10:05
Москва (Курский Вокзал)
738И
Ласточка
Иваново
Москва
08:22
Владимир
3 ч. 41 мин.
10:05
Москва (Восточный Вокзал)
701Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
08:39
Владимир
3 ч. 49 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
721Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
08:39
Владимир
3 ч. 59 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
211Г
Киров
Москва
08:47
Владимир
16 ч. 49 мин.
12:58
Москва (Ярославский Вокзал)
728Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
08:58
Владимир
3 ч. 47 мин.
10:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
727М
Москва
Нижний Новгород
09:01
Владимир
3 ч. 49 мин.
11:04
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
713М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
09:01
Владимир
3 ч. 55 мин.
11:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
716Я
Ласточка
Москва
Иваново
09:08
Владимир
3 ч. 41 мин.
10:48
Иваново
733Я
Ласточка
Москва
Иваново
09:08
Владимир
3 ч. 41 мин.
10:48
Иваново
833Я
Ласточка
Москва
Иваново
09:08
Владимир
3 ч. 53 мин.
10:48
Иваново
553Г
Казань
Санкт-Петербург
09:12
Владимир
1 д. 10 ч. 40 мин.
07:25
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
839Р
Ласточка
Москва
Иваново
09:18
Владимир
3 ч. 51 мин.
10:58
Иваново
705Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:39
Владимир
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
705Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
09:39
Владимир
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
727Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:41
Владимир
3 ч. 51 мин.
11:26
Москва (Курский Вокзал)
253Ж
Казань
Москва
10:05
Владимир
15 ч. 8 мин.
13:25
Москва (Курский Вокзал)
251Г
Киров
Москва
10:23
Владимир
15 ч. 24 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
255Э
Чебоксары
Санкт-Петербург
10:24
Владимир
1 д. 3 ч. 17 мин.
22:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
239Е
Екатеринбург
Москва
10:24
Владимир
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
245Г
Нижний Новгород
Москва
10:28
Владимир
7 ч. 8 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
253А
Санкт-Петербург
Казань
10:45
Владимир
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
Казань (Пассажирская)
201Г
Киров
Москва
10:57
Владимир
12 ч. 43 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
001М
Россия
Владивосток
Москва
11:06
Владимир
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
730Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
11:16
Владимир
3 ч. 58 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
037Н
Томич
Томск
Москва
11:16
Владимир
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
229Г
Киров
Москва
11:16
Владимир
12 ч. 48 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
715М
Москва
Нижний Новгород
11:17
Владимир
4 ч. 6 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
729М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
11:17
Владимир
4 ч. 6 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
974А
Москва
Хабаровск
11:24
Владимир
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
984А
Москва
Хабаровск
11:24
Владимир
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
231Г
Киров
Москва
11:30
Владимир
11 ч. 57 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
11:30
Владимир
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
11:30
Владимир
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
11:30
Владимир
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
213Н
Новосибирск
Москва
11:30
Владимир
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
288У
Челябинск
Москва
11:30
Владимир
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
298Е
Челябинск
Москва
11:30
Владимир
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
11:30
Владимир
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
838Я
Ласточка
Москва
Иваново
11:46
Владимир
5 ч. 18 мин.
14:30
Иваново
719Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
11:50
Владимир
4 ч. 12 мин.
13:42
Москва (Восточный Вокзал)
128Г
Владимир
Ковров
12:00
Владимир
0 ч. 53 мин.
12:53
Ковров 1
729Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
12:01
Владимир
4 ч. 8 мин.
13:48
Москва (Курский Вокзал)
703Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
12:25
Владимир
3 ч. 50 мин.
14:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
701М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
12:26
Владимир
4 ч. 7 мин.
14:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
702М
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
12:26
Владимир
4 ч. 35 мин.
14:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
136М
Москва
Нижний Новгород
12:33
Владимир
5 ч. 49 мин.
14:54
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
704Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
12:41
Владимир
3 ч. 43 мин.
14:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
227Э
Киров
Москва
12:42
Владимир
18 ч. 39 мин.
16:28
Москва (Ярославский Вокзал)
846Я
Ласточка
Москва
Иваново
12:48
Владимир
5 ч. 20 мин.
14:30
Иваново
063Й
Самара
Санкт-Петербург
12:52
Владимир
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
717Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:02
Владимир
3 ч. 58 мин.
14:54
Москва (Восточный Вокзал)
239Н
Новосибирск
Москва
13:09
Владимир
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
13:09
Владимир
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
009Н
Владивосток
Москва
13:09
Владимир
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
13:09
Владимир
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
703Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
13:11
Владимир
3 ч. 43 мин.
14:48
Москва (Курский Вокзал)
703Й
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:11
Владимир
3 ч. 55 мин.
15:00
Москва (Восточный Вокзал)
848Я
Ласточка
Москва
Иваново
14:49
Владимир
4 ч. 35 мин.
16:45
Иваново
836В
Ласточка
Иваново
Москва
15:19
Владимир
4 ч. 1 мин.
17:22
Москва (Восточный Вокзал)
736И
Ласточка
Иваново
Москва
15:34
Владимир
3 ч. 41 мин.
17:17
Москва (Восточный Вокзал)
703М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
15:34
Владимир
4 ч. 1 мин.
17:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
703Х
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
15:34
Владимир
4 ч. 1 мин.
17:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
838Ч
Ласточка
Иваново
Москва
15:35
Владимир
3 ч. 48 мин.
17:24
Москва (Курский Вокзал)
836Я
Ласточка
Иваново
Москва
15:39
Владимир
3 ч. 59 мин.
17:35
Москва (Восточный Вокзал)
706Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
15:41
Владимир
3 ч. 43 мин.
17:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
15:43
Владимир
3 ч. 45 мин.
17:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
731Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
15:49
Владимир
4 ч. 0 мин.
17:36
Москва (Курский Вокзал)
715Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
15:49
Владимир
4 ч. 3 мин.
17:39
Москва (Восточный Вокзал)
828Я
Ласточка
Москва
Иваново
16:02
Владимир
3 ч. 47 мин.
17:42
Иваново
736Я
Ласточка
Москва
Иваново
16:11
Владимир
3 ч. 40 мин.
17:51
Иваново
202Ч
Москва
Екатеринбург
16:40
Владимир
1 д. 1 ч. 50 мин.
15:10
Екатеринбург (Пассажирский)
875Г
Владимир
Москва
16:46
Владимир
2 ч. 46 мин.
19:32
Москва (Курский Вокзал)
084М
Северный Урал
Москва
Приобье
16:50
Владимир
1 д. 21 ч. 58 мин.
11:33
Приобье
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
16:50
Владимир
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
16:58
Владимир
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
262М
Москва
Чебоксары
17:00
Владимир
15 ч. 27 мин.
04:10
Чебоксары
212Ж
Москва
Тюмень
17:00
Владимир
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
708Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
17:18
Владимир
3 ч. 51 мин.
19:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
707Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
17:25
Владимир
3 ч. 52 мин.
19:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
717Щ
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
17:25
Владимир
3 ч. 54 мин.
19:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
703Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
17:38
Владимир
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
703Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
17:38
Владимир
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
17:47
Владимир
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
17:47
Владимир
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
705Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
18:05
Владимир
3 ч. 48 мин.
19:48
Москва (Курский Вокзал)
732Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
18:23
Владимир
4 ч. 3 мин.
20:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
135Г
Нижний Новгород
Москва
18:27
Владимир
5 ч. 34 мин.
21:13
Москва (Ярославский Вокзал)
720Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
18:29
Владимир
4 ч. 24 мин.
20:44
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
041Г
Нижний Новгород
Великий Новгород
18:53
Владимир
13 ч. 59 мин.
06:24
Великий Новгород (Вокзал)
275Э
Казань
Москва
19:00
Владимир
15 ч. 4 мин.
22:12
Москва (Восточный Вокзал)
838В
Ласточка
Иваново
Москва
19:09
Владимир
5 ч. 46 мин.
22:06
Москва (Курский Вокзал)
236Г
Москва
Нижний Новгород
19:15
Владимир
7 ч. 28 мин.
22:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
932Щ
Москва
Москва
19:30
Владимир
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
934И
Москва
Москва
19:30
Владимир
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
940Х
Москва
Москва
19:30
Владимир
2 д. 23 ч. 44 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
891Г
Владимир
Москва
19:34
Владимир
2 ч. 31 мин.
22:05
Москва (Курский Вокзал)
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
19:58
Владимир
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
19:59
Владимир
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
086Я
Москва
Серов
19:59
Владимир
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
815Э
Нижний Новгород
Москва
20:07
Владимир
5 ч. 34 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
713Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:10
Владимир
4 ч. 10 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
733Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:16
Владимир
4 ч. 15 мин.
22:10
Москва (Курский Вокзал)
734Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
20:18
Владимир
3 ч. 47 мин.
22:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
721Щ
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
20:18
Владимир
4 ч. 4 мин.
22:33
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
008Е
Москва
Пермь
20:26
Владимир
20 ч. 38 мин.
13:28
Пермь 2
832В
Ласточка
Иваново
Москва
20:28
Владимир
4 ч. 1 мин.
22:30
Москва (Курский Вокзал)
255Г
Чебоксары
Санкт-Петербург
20:29
Владимир
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
295Й
Чебоксары
Санкт-Петербург
20:37
Владимир
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
707Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
20:54
Владимир
3 ч. 36 мин.
22:34
Москва (Курский Вокзал)
707Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:55
Владимир
3 ч. 37 мин.
22:35
Москва (Курский Вокзал)
715Я
Ласточка
Иваново
Москва
21:03
Владимир
3 ч. 41 мин.
22:45
Москва (Курский Вокзал)
739Я
Ласточка
Иваново
Москва
21:03
Владимир
3 ч. 41 мин.
22:45
Москва (Курский Вокзал)
840Ч
Ласточка
Иваново
Москва
21:03
Владимир
3 ч. 59 мин.
23:03
Москва (Курский Вокзал)
701Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
21:06
Владимир
3 ч. 56 мин.
22:53
Москва (Восточный Вокзал)
701Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
21:06
Владимир
4 ч. 21 мин.
23:18
Москва (Ярославский Вокзал)
732И
Ласточка
Иваново
Москва
21:15
Владимир
3 ч. 41 мин.
22:57
Москва (Курский Вокзал)
973Э
Владивосток
Москва
21:35
Владимир
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
926Г
Москва
Москва
21:40
Владимир
2 д. 21 ч. 45 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
21:58
Владимир
1 д. 8 ч. 5 мин.
09:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
710Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
22:01
Владимир
3 ч. 38 мин.
23:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
709Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
22:02
Владимир
3 ч. 44 мин.
23:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
22:02
Владимир
3 ч. 48 мин.
00:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705Х
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
22:02
Владимир
3 ч. 48 мин.
00:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
740Я
Ласточка
Москва
Иваново
22:10
Владимир
3 ч. 41 мин.
23:48
Иваново
840Я
Ласточка
Москва
Иваново
22:10
Владимир
4 ч. 9 мин.
23:48
Иваново
837Р
Ласточка
Москва
Иваново
22:14
Владимир
3 ч. 44 мин.
23:52
Иваново
709Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
22:16
Владимир
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
711Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
22:16
Владимир
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
709Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
22:17
Владимир
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Курский Вокзал)
059Г
Волга
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
22:25
Владимир
14 ч. 51 мин.
09:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
255Й
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
22:29
Владимир
18 ч. 1 мин.
12:21
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
22:54
Владимир
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
22:56
Владимир
1 д. 14 ч. 44 мин.
09:58
Имеретинский Курорт
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
23:05
Владимир
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
Адлер
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
23:05
Владимир
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
723Я
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
23:08
Владимир
4 ч. 0 мин.
01:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
721Р
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
23:12
Владимир
4 ч. 12 мин.
01:09
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
736Г
Ласточка
Москва
Ковров
23:22
Владимир
2 ч. 37 мин.
23:55
Ковров 1
032Г
Вятка
Москва
Киров
23:22
Владимир
12 ч. 28 мин.
08:33
Киров (Пассажирский)
159Э
Таврия
Казань
Санкт-Петербург
23:26
Владимир
1 д. 2 ч. 7 мин.
12:17
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
295А
Санкт-Петербург
Казань
23:29
Владимир
1 д. 3 ч. 58 мин.
11:43
Казань (Пассажирская)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Владимир включает 466 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Нижний Новгород.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Владимир.

Актуальное расписание поездов станции Владимир, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
