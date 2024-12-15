Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 713М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
07:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
08:11
08:12
82 км.
0 ч. 56 мин.
Владимир
08:59
09:01
179 км.
1 ч. 44 мин.
Ковров 1
09:31
09:33
239 км.
2 ч. 16 мин.
Вязники
10:00
10:02
295 км.
2 ч. 45 мин.
Дзержинск
10:47
10:49
374 км.
3 ч. 32 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
11:10
406 км.
3 ч. 55 мин.
