Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 715М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
09:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
09:50
09:51
21 км.
0 ч. 25 мин.
Орехово-Зуево
10:26
10:28
81 км.
1 ч. 1 мин.
Владимир
11:15
11:17
178 км.
1 ч. 50 мин.
Ковров 1
11:47
11:49
238 км.
2 ч. 22 мин.
Вязники
12:16
12:18
294 км.
2 ч. 51 мин.
Гороховец
12:42
12:44
334 км.
3 ч. 17 мин.
Дзержинск
13:07
13:09
374 км.
3 ч. 42 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:31
406 км.
4 ч. 6 мин.
