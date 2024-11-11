Маршрут следования поезда 710Н Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
21:59
22:01
176 км.
1 ч. 38 мин.
Дзержинск
23:35
23:37
364 км.
3 ч. 14 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:59
396 км.
3 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Будете брать 8-9 вагоны – никогда не пожалеете. Близко к локомотиву не стоит, далеко Тоже. Я много раз ездил на этом поезде и вывел для себя эти вагоны как наиболее хорошие. Спасибо за внимание.
Персонал очень доброжелательны и это видно невооруженным глазом. Проводники молодцы. Но если честно мне немного неудобно было ехать. Почему-то сидения были не особо комфортными, хотя я особо не прихотливая к этому.
Все супер! Поездка прошла на УРА! Кстати я очень обожаю этот маршрут. Тут и красивые пейзажи по дороге и поезд всегда едет очень быстро и хорошо.
Во время путешествия постоянно пропадал вайфай. Невозможно было им пользоваться от слова совсем. Не понимаю, в чем проблема нормально все сделать чтобы все работало? Почему нет? Такие деньги билеты стоят! Остался осадок
Не очень хорошо убрали купе. Потому что от прошлых пассажиров валялись фантики от конфет и зубочистки. В углу. Конечно, сама по себе поездка быстрая и комфортная. Но эти моменты оставили серьезный осадок.