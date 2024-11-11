5
Маршрут следования поезда 705Ч Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
13:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
15:41
15:43
176 км.
1 ч. 43 мин.
Ковров 1
16:13
16:14
236 км.
2 ч. 15 мин.
Дзержинск
17:20
17:21
369 км.
3 ч. 22 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:43
401 км.
3 ч. 45 мин.
