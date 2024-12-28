Маршрут следования поезда 711М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
08:15
08:17
176 км.
1 ч. 45 мин.
Вязники
09:13
09:14
284 км.
2 ч. 43 мин.
Гороховец
09:38
09:39
324 км.
3 ч. 8 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:20
396 км.
3 ч. 50 мин.
