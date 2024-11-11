10:35
3 ч. 50 мин.
14:25
Маршрут следования поезда 703Ч Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
10:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
12:23
12:25
176 км.
1 ч. 48 мин.
Ковров 1
12:55
12:56
236 км.
2 ч. 20 мин.
Дзержинск
14:02
14:03
369 км.
3 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:25
401 км.
3 ч. 50 мин.
