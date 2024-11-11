Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 702Н Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
08:14
08:16
176 км.
1 ч. 39 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:10
395 км.
3 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отличный. Ехал в вагоне повышенной комфортности. Кайфанул капитально. Круто когда есть много места для ног и можно их нормально вытянуть. Я 198 см ростом. Это очень важно было.
Ну…. Есть конечно к чему можно было придраться. Ну давали никаких мешочков, чтобы можно было складывать мусор. Сами по себе чехлы на сидениях какие-то скользкие – постоянно сползаешь, когда поезд тормозит/разгоняется.
Цена как у Спасана но по комфорту ему до Сапсана как до Луны пешком. Для начала сидения на нормальные мягкие замените, а не на эти дубовые. Пока доехал все конечности себе отсидел.
Очень быстро, удобно и хорошо ехать на этом поезде. Поездка занимает минимум времени и при этом ты чувствуешь максимум комфорта. Каждый раз получаю райское наслаждение.
В вагоне было холодно, пришлось ехать в куртках. На сидениях было грязно. Проводницы хмурые. Цена огромная и смотря на все это делаю вывод что этот поезд не стоит того, чтобы платить за него такие большие деньги.