Маршрут следования поезда 847Г Владимир — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
07:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петушки
08:20
08:21
63 км.
0 ч. 51 мин.
Орехово-Зуево
08:47
08:49
96 км.
1 ч. 18 мин.
Железнодорожная
09:36
09:37
156 км.
2 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:08
177 км.
2 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Езжу этим поездом довольно часто, вот решила написать отзыв. Первый плюс для меня это то что цена соответствует качеству. За что заплатил то и получаешь. Для меня это важно. Второе едете быстро.
Во время поездки не было вообще никаких проблем. Все было четко. Большое спасибо за приятное времяпровождение.
Рядом с моим местом через одно ехала мать с 2 детьми лет 5-6. Невоспитанные до ужаса – носились по вагону занимались черт знает чем а она сидела и жевала бутерброды.
14.06.2020 ехала с мужем на этом поезде. В вагоне работал кондиционер, ехать было комфортно. Поездкой осталась довольна.
Достойный поезд. В туалете было грязновато, но в остальном все было отлично. Поездкой остались все довольны.