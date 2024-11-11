Маршрут следования и продажа билетов
18:35
3 ч. 47 мин.
22:22
6
Маршрут следования поезда 734Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
19:28
19:29
82 км.
0 ч. 53 мин.
Владимир
20:16
20:18
179 км.
1 ч. 41 мин.
Ковров 1
20:48
20:50
239 км.
2 ч. 13 мин.
Дзержинск
21:57
21:59
372 км.
3 ч. 22 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:22
404 км.
3 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не смотря на все достоинства поезда в вагоне было очень холодно и я сильно замерзла. Считаю что нужно в межсезонье что-то делать с отоплением потому что это не дело.
Ехал в вагоне с кучей детей. Так что скучать вообще не приходилось. Заметил что чем тупее родители, тем тупее и дети. Только непонятно это гены или это недостаток воспитания сказывается из-за отсутствия интеллекта у родителей?
Раньше было лучше. Ехала недавно буквально – в вагоне сильно воняло туалетом. Ехали и наслаждадись «ароматами Парижа». Сидения тоже уже пора некоторые менять. Обшарпались и дырявые.
Спасибо за хорошую поездку! Поезд выше всяких похвал! Второй раз на нем ездила и поняла что это именно то, что мне нужно!
Впечатления от поездки незабываемые! Проводница очень приятная женщина, в вагоне чито, все вообще очень-очень хорошо сделано!