Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 875Г Владимир — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
16:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петушки
17:26
17:27
63 км.
0 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
18:04
18:06
96 км.
1 ч. 18 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:32
178 км.
2 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне хорошо. Чисто и аккуратно. Проводница приятная женщина. Одно минус – что ехали спиной вперед. Это доставляло некоторый дискомфорт.
Хороший персонал и обслуживание на высоком уровне. За всю дорогу было только одно неудобство связанное с туалетом. Пришлось простоять в очереди больше 15 минут. Если бы было больше туалетов, то было бы вообще хорошо.
В поезде было хорошо и прохладно ехать. В поезде всего работало 3 туалета, потом один закрыли и начали образовываться очереди. Потом сказали, что еще один туалет закрылся. Представляю, какая там образовалась очередь.
На целый поезд всего два рабочих туалета. Ну разве это нормально! Столько людей едет и приходится ждать по 20 минут своей очереди. А если вам пришлось ехать в вагоне с туалетом – то ее и на протяжении всей дороги смотреть на эти очереди.
Медленно едет. Хотелось бы побыстрее чтобы ехал. Проводница была приятная девушка. Вежливая и обходительная.