Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 720Г Москва — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:20
4 ч. 24 мин.
20:44
Маршрут следования поезда 720Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
16:57
16:59
21 км.
0 ч. 37 мин.
Павловский Посад
17:23
17:24
62 км.
1 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
17:38
17:40
80 км.
1 ч. 18 мин.
Владимир
18:27
18:29
177 км.
2 ч. 7 мин.
Ковров 1
18:59
19:01
237 км.
2 ч. 39 мин.
Вязники
19:28
19:29
293 км.
3 ч. 8 мин.
Гороховец
19:55
19:57
333 км.
3 ч. 35 мин.
Дзержинск
20:20
20:22
373 км.
4 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:44
405 км.
4 ч. 24 мин.
