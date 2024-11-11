09:33
3 ч. 58 мин.
13:31
Маршрут следования поезда 730Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
09:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
09:52
09:54
21 км.
0 ч. 19 мин.
Орехово-Зуево
10:26
10:27
81 км.
0 ч. 53 мин.
Владимир
11:14
11:16
178 км.
1 ч. 41 мин.
Ковров 1
11:46
11:48
238 км.
2 ч. 13 мин.
Вязники
12:15
12:17
294 км.
2 ч. 42 мин.
Гороховец
12:42
12:44
334 км.
3 ч. 9 мин.
Дзержинск
13:07
13:09
374 км.
3 ч. 34 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:31
406 км.
3 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я завсегдатый пассажир этого поезда и постоянно на нем езжу. Ценю его прежде всего за комфорт и скорость езды. Ни разу не было каких-то сверх больших неприятных моментов, всегда все хорошо. Поездкой доволен и в этот раз.
Во время посадки было непонятно где какой номер вагона. Приходилось постоянно подходить и спрашивать. Разве так сложно написать на вагоне его номер, чтобы пассажиры не бегали туда-сюда?
Только положительные впечатления от поездки! Проводница улыбчивая и заботливая, если хочешь – тебе чай или кофе без проблем. Сидения не старые и не затертые. Одно удовольствие ехать в таком составе.
В туалете не чем было помыть руки(((( Мыло закончилось. Мало расстояния между сидениями, мои ноги постоянно утыкались в мужчину напротив. Неуютно было ехать
