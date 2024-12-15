Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 721Щ Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:29
4 ч. 4 мин.
22:33

Маршрут следования поезда 721Щ Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
18:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
19:27
19:29
82 км.
0 ч. 58 мин.
Владимир
20:16
20:18
179 км.
1 ч. 47 мин.
Ковров 1
20:51
20:53
239 км.
2 ч. 22 мин.
Вязники
21:20
21:21
295 км.
2 ч. 51 мин.
Гороховец
21:46
21:47
335 км.
3 ч. 17 мин.
Дзержинск
22:10
22:11
375 км.
3 ч. 41 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
22:33
407 км.
4 ч. 4 мин.
