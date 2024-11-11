Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 708Н Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:31
3 ч. 51 мин.
19:22
5
Маршрут следования поезда 708Н Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
17:16
17:18
176 км.
1 ч. 45 мин.
Ковров 1
17:49
17:51
236 км.
2 ч. 18 мин.
Дзержинск
18:57
18:59
369 км.
3 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:22
401 км.
3 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Розетки в вагоне очень удобно расположены. Сами по себе вагоны внутри чистые и удобные. Было просто замечательно!! Проводники вежливые и культурные. Нет такого, что как будто тебе одолжение делают. Побольше бы таких хороших поездов.
Билеты относительно того комфорта который получаешь не дорогие. Ехать быстро и удобно. Одно удовольствие. Минусы – бумага в туалетах не самая лучшая.
Телевизор не работал, как и музыка. Хотя должны были работать. В вагоне мне кажется что можно было бы и получше убираться. Сейчас везде в Европе есть пылесосы на батарейках, которыми раз в несколько часов убирают всё в поездах.
Поезд стал лучше, но люди не меняются. Если у тебя есть деньги, чтобы ехать на нормальном поезде, то это не значит, что можно упиться в сопли и потом на весь вагон перегаром ходить дышать.
В вагоне ресторане приличная еда. Постельное белье свежее и чистое. Проводницы вежливые и одеты «с иголочки». Одна из лучших поездок на поезде за последнее время!