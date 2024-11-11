Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 732Г Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:35
4 ч. 3 мин.
20:38
10
Маршрут следования поезда 732Г Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Железнодорожная
16:55
16:57
21 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
17:18
17:19
62 км.
0 ч. 43 мин.
Орехово-Зуево
17:32
17:33
80 км.
0 ч. 57 мин.
Владимир
18:21
18:23
177 км.
1 ч. 46 мин.
Ковров 1
18:53
18:55
237 км.
2 ч. 18 мин.
Вязники
19:22
19:24
293 км.
2 ч. 47 мин.
Гороховец
19:49
19:51
333 км.
3 ч. 14 мин.
Дзержинск
20:14
20:16
373 км.
3 ч. 39 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
20:38
405 км.
4 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень внимательный персонал и хороший начальник поезда. Всего четыре часа и ты в Нижнем!! Быстрее даже не знаю на чем можно добраться. Самый оптимальный поезд чтобы ехать и соотношение цены и качества отличное!
В последний раз ехал с не очень хорошей компанией молодых людей, которые распивали спиртное и громко разговаривали на весь вагон. Было неприятно ехать в таком окружении. Проводница ничего не смогла сделать.
Для перевозки детей в коляске поезд плохо предназначен. Что ни говорите, а неудобно. Также нет никакой отдельной кабинки чтобы можно было зайти и покормить младенца грудью. Приходилось закрываться платком и отворачиваться к стенке.
Быстрый и удобный поезд. Езжу на нем по рабочим вопросам примерно раз в месяц. Всегда все устраивает. Только обязательно берите билеты заранее потому что день в день обычно уже все раскуплено.
Можно было бы сразу людей запускать а не за 5 минут до отправления поезда. Проводник не пускал сказал что это приказ начальника поезда. И что от него много зависит. Иногда сразу пускает. Но когда стоит толпа перед вагоном за 5 минут до отхода невольно начинаешь паниковать то может быть не успеешь