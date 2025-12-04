Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 703Х Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:45
4 ч. 1 мин.
17:46
6
Маршрут следования поезда 703Х Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
15:32
15:34
176 км.
1 ч. 47 мин.
Ковров 1
16:04
16:06
236 км.
2 ч. 19 мин.
Гороховец
16:55
16:57
332 км.
3 ч. 10 мин.
Дзержинск
17:22
17:24
372 км.
3 ч. 37 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:46
404 км.
4 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда