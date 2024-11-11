Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 891Г Владимир — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
19:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петушки
20:14
20:15
63 км.
0 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
20:40
20:42
96 км.
1 ч. 6 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:05
178 км.
2 ч. 31 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сильно дуло с окна. Вагоны старые и скрипит все, что может скрипеть. Я осталась не довольна поездкой. Могли бы сделать сервис лучше.
За все время дороги проводники ни разу не прошли по вагонам и не спросили, что нужно пассажирам. Проверили билеты и просто испарились. Т.е. я так понимаю для того чтобы мне заказать себе что-то покушать, нужно ходить по поезду и искать проводников?
Билет стоит больше 1000 рублей, а по факту этот поезд ни чем не отличается от обычной электрички. Сервис такой же. Т.е. НИКАКОГО. Когда будете садиться не очаровывайтесь, можете разочароваться.
Мне не понравились сидения, которые стоят спиной к движению поезда. Едешь – укачивает сильно. Почему такой низкий сервис? Проводница один раз предложила что-то купить и пропала до конца поездки.
Спасибо за приятную атмосферную поездку. Все очень понравилось. Впервые для себя открыла покупку билетов через интернет. Очень удобно.