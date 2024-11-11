Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 707Ч Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:40
3 ч. 52 мин.
19:32
Маршрут следования поезда 707Ч Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
17:23
17:25
176 км.
1 ч. 43 мин.
Ковров 1
17:55
17:57
236 км.
2 ч. 15 мин.
Гороховец
18:43
18:44
332 км.
3 ч. 3 мин.
Дзержинск
19:07
19:09
372 км.
3 ч. 27 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:32
404 км.
3 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда