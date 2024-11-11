Маршрут следования поезда 706Н Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
15:39
15:41
176 км.
1 ч. 39 мин.
Ковров 1
16:11
16:13
236 км.
2 ч. 11 мин.
Дзержинск
17:19
17:21
369 км.
3 ч. 19 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:43
401 км.
3 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Полдороги в поезде не работал вайфай. Авторизация на сайте попутчик не работала. В остальном терпимо. Но за такие деньги могли бы и сделать интернет.
Поездка прошла на одном дыхании и в удовольствие. Проводницы выполняли свои обязанности как нужно. Никаких нареканий по ним нет. В том числе сам поезд в очень хорошем состоянии. Во время поездки наслаждался и ни разу не возникло мысли, что нужно было бы ехать другим поездом.
Вообще – очень хороший поезд! Обслуживание, еда, чистота! Но туалет очень маленький)))) Ну не развернуться. Мне кажется, что стоило бы это учесть когда будете делать новые вагоны.
Выкупила все купе в бизнес классе. Ехать было очень комфортно. Брала все, потому что с маленькими детьми путешествовала.
Если честно я не думала, что у нас такие поезда ездят))) Думала что все давно развалилось и еле передвигается. И очень рада, что ошибалась на этот счет! Поезд современный и суперкомфортный.