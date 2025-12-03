10:05
4 ч. 35 мин.
14:40
5
Маршрут следования поезда 702М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
12:24
12:26
176 км.
2 ч. 19 мин.
Ковров 1
13:02
13:04
236 км.
2 ч. 57 мин.
Дзержинск
14:15
14:17
369 км.
4 ч. 10 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:40
401 км.
4 ч. 35 мин.
