Маршрут следования и продажа билетов
11:00
3 ч. 43 мин.
14:43
5
Маршрут следования поезда 704Н Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
12:39
12:41
176 км.
1 ч. 39 мин.
Ковров 1
13:11
13:13
236 км.
2 ч. 11 мин.
Дзержинск
14:19
14:21
369 км.
3 ч. 19 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:43
401 км.
3 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд отличный. Уже много раз на нем ездила и это один из тех поездов, покупая билет на который я точно знаю, что будет очень удобно и уютно. Буду и дальше пользоваться этим поездом.
Поезд ориентирован на клиентов и все делается для их комфорта. Я считаю, что именно так и должно быть, когда ты платишь такие деньги за билеты. Если вы ни разу еще не ездили на современных поездах бизнес класса, обязательно попробуйте проехаться. Точно не пожалеете.
Проблема как всегда закралась там, где ее не ждали. В вагоне по соседству был маленький ребенок, который постоянно орал. Когда я покупал билет на поезд я хотел спокойно доехать и отдохнуть. Почему нельзя при покупке билета выбрать пунктик, чтобы не было рядом подобных раздражителей!?!?!?
Воздух был какой-то спертый. В купе был не свежий ремонт. Поэтому я не могу поставить этому поездку высший бал. На 4 сойдет.
интернет работал с перебоями. Заплатила и думала, что будет все хорошо. Но оказалось не особо. Учитывайте при покупке билетов.