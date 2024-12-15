Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 705М Москва — Нижний Новгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 705М Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
22:00
22:02
176 км.
1 ч. 45 мин.
Дзержинск
23:39
23:41
364 км.
3 ч. 24 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
00:03
396 км.
3 ч. 48 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда