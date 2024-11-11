Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6403 Кострома — Ярославль.
Маршрут следования поезда 6403 Кострома — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
08:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малышково
08:31
08:32
4 км.
0 ч. 8 мин.
Каримово
08:37
08:38
9 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 362км
08:42
08:42
11 км.
0 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 361км
08:45
08:46
12 км.
0 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 358км
08:49
08:50
15 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 356км
08:52
08:52
17 км.
0 ч. 29 мин.
Космынино
08:59
09:00
21 км.
0 ч. 36 мин.
Неверово
09:05
09:05
27 км.
0 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 341км
09:10
09:11
30 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 334км
09:16
09:16
34 км.
0 ч. 53 мин.
Нерехта
09:23
09:24
38 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 323км
09:30
09:30
43 км.
1 ч. 7 мин.
Сахареж
09:35
09:36
45 км.
1 ч. 12 мин.
Платформа 318км
09:39
09:40
47 км.
1 ч. 16 мин.
Бурмакино
09:45
09:52
50 км.
1 ч. 22 мин.
Платформа 310км
Участок Тощиха-Бурмакино
09:56
09:56
54 км.
1 ч. 33 мин.
Тощиха
09:59
10:00
57 км.
1 ч. 36 мин.
Платформа 305км
10:02
10:02
58 км.
1 ч. 39 мин.
Лютово
10:07
10:07
62 км.
1 ч. 44 мин.
Платформа 296км
Участок Телищево-Лютово
10:14
10:14
66 км.
1 ч. 51 мин.
Телищево
10:21
10:22
71 км.
1 ч. 58 мин.
Липовая Гора
10:26
10:27
74 км.
2 ч. 3 мин.
Дунайка
10:29
10:30
75 км.
2 ч. 6 мин.
Ярославль
Пассажирский
10:37
10:38
80 км.
2 ч. 14 мин.
Которосль
10:43
10:43
81 км.
2 ч. 20 мин.
Ярославль
Главный
10:49
83 км.
2 ч. 26 мин.
