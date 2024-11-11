Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6404 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
06:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
06:29
06:30
2 км.
0 ч. 5 мин.
Второво
06:45
06:46
26 км.
0 ч. 21 мин.
Камешково
06:55
06:56
40 км.
0 ч. 31 мин.
Новки I
07:00
07:01
45 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 253км
07:09
07:10
57 км.
0 ч. 45 мин.
Ковров 1
07:14
58 км.
0 ч. 50 мин.
