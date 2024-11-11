Маршрут следования поезда 6406 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
08:27
08:28
2 км.
0 ч. 5 мин.
Выселки
08:37
08:38
17 км.
0 ч. 15 мин.
Карякинская
08:40
08:41
19 км.
0 ч. 18 мин.
Второво
08:47
08:48
26 км.
0 ч. 25 мин.
Новая Жизнь
08:52
08:53
31 км.
0 ч. 30 мин.
Тереховицы
08:57
08:58
35 км.
0 ч. 35 мин.
Камешково
09:02
09:03
39 км.
0 ч. 40 мин.
Новки I
09:07
09:08
44 км.
0 ч. 45 мин.
Сергейцево
09:14
09:15
50 км.
0 ч. 52 мин.
Федулово
09:18
09:32
52 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 253км
09:35
09:36
55 км.
1 ч. 13 мин.
Ковров 1
09:40
56 км.
1 ч. 18 мин.
