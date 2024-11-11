Маршрут следования поезда 6408 Минеральные Воды — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
03:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виноградная
04:07
04:08
17 км.
0 ч. 27 мин.
Георгиевск
04:21
04:22
27 км.
0 ч. 41 мин.
Зольский
04:39
04:40
44 км.
0 ч. 59 мин.
Аполлонская
04:48
04:49
53 км.
1 ч. 8 мин.
Солдатская
05:06
05:07
73 км.
1 ч. 26 мин.
Шарданово
05:15
05:16
83 км.
1 ч. 35 мин.
Прохладная
05:25
05:27
92 км.
1 ч. 45 мин.
Баксан
05:40
05:41
99 км.
2 ч. 0 мин.
Пришиб
05:45
05:46
103 км.
2 ч. 5 мин.
Котляревская
05:50
05:51
105 км.
2 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 1957км
05:56
05:56
108 км.
2 ч. 16 мин.
Арик
06:00
06:00
112 км.
2 ч. 20 мин.
Муртазово
06:10
06:11
120 км.
2 ч. 30 мин.
Урухский
06:20
06:21
128 км.
2 ч. 40 мин.
Эльхотово
06:29
06:30
135 км.
2 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 1989км
06:33
06:34
138 км.
2 ч. 53 мин.
Дарг-Кох
06:42
06:43
146 км.
3 ч. 2 мин.
Беслан
07:01
07:23
167 км.
3 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 1км
07:26
07:27
168 км.
3 ч. 46 мин.
Заводская
07:30
07:31
169 км.
3 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 6км
07:34
07:34
171 км.
3 ч. 54 мин.
Опытная
07:37
07:38
173 км.
3 ч. 57 мин.
Селекционная
07:42
07:43
177 км.
4 ч. 2 мин.
Колонка
07:47
07:48
178 км.
4 ч. 7 мин.
Садон
07:51
07:51
179 км.
4 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 18км
07:54
07:55
181 км.
4 ч. 14 мин.
Индустриальная
07:58
07:58
182 км.
4 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 22км
08:02
08:02
183 км.
4 ч. 22 мин.
Владикавказ
08:06
184 км.
4 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Владикавказ Распечатать расписание поезда