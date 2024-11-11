Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6409 Кострома — Ярославль. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6409 Кострома — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
18:34
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малышково
18:41
18:42
4 км.
0 ч. 7 мин.
Каримово
18:48
18:54
9 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 362км
18:58
18:59
11 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 361км
19:02
19:02
12 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 358км
19:05
19:06
15 км.
0 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 356км
19:08
19:08
17 км.
0 ч. 34 мин.
Космынино
19:15
19:15
21 км.
0 ч. 41 мин.
Неверово
19:21
19:21
27 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 341км
19:26
19:27
30 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 334км
19:32
19:33
34 км.
0 ч. 58 мин.
Нерехта
19:40
19:41
38 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 323км
19:47
19:47
43 км.
1 ч. 13 мин.
Сахареж
19:51
19:52
45 км.
1 ч. 17 мин.
Платформа 318км
19:55
19:55
47 км.
1 ч. 21 мин.
Бурмакино
19:59
20:00
50 км.
1 ч. 25 мин.
Платформа 310км
Участок Тощиха-Бурмакино
20:04
20:04
54 км.
1 ч. 30 мин.
Тощиха
20:07
20:08
57 км.
1 ч. 33 мин.
Платформа 305км
20:10
20:10
58 км.
1 ч. 36 мин.
Лютово
20:14
20:20
62 км.
1 ч. 40 мин.
Платформа 296км
Участок Телищево-Лютово
20:25
20:25
66 км.
1 ч. 51 мин.
Телищево
20:30
20:31
71 км.
1 ч. 56 мин.
Липовая Гора
20:35
20:36
74 км.
2 ч. 1 мин.
Дунайка
20:38
20:38
75 км.
2 ч. 4 мин.
Ярославль
Пассажирский
20:45
20:46
80 км.
2 ч. 11 мин.
Которосль
20:51
20:51
81 км.
2 ч. 17 мин.
Ярославль
Главный
20:57
83 км.
2 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Кострома → Ярославль Распечатать расписание поезда