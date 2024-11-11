Расписание поезда Кострома — Ярославль с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Кострома Новая 18:34 0 км. 0 ч. 0 мин. Малышково 18:41 1 мин. 18:42 4 км. 0 ч. 7 мин. Каримово 18:48 6 мин. 18:54 9 км. 0 ч. 14 мин. Остановочный пункт 362км 18:58 1 мин. 18:59 11 км. 0 ч. 24 мин. Остановочный пункт 361км 19:02 0 мин. 19:02 12 км. 0 ч. 28 мин. Остановочный пункт 358км 19:05 1 мин. 19:06 15 км. 0 ч. 31 мин. Остановочный пункт 356км 19:08 0 мин. 19:08 17 км. 0 ч. 34 мин. Космынино 19:15 0 мин. 19:15 21 км. 0 ч. 41 мин. Неверово 19:21 0 мин. 19:21 27 км. 0 ч. 47 мин. Остановочный пункт 341км 19:26 1 мин. 19:27 30 км. 0 ч. 52 мин. Остановочный пункт 334км 19:32 1 мин. 19:33 34 км. 0 ч. 58 мин. Нерехта 19:40 1 мин. 19:41 38 км. 1 ч. 6 мин. Остановочный пункт 323км 19:47 0 мин. 19:47 43 км. 1 ч. 13 мин. Сахареж 19:51 1 мин. 19:52 45 км. 1 ч. 17 мин. Платформа 318км 19:55 0 мин. 19:55 47 км. 1 ч. 21 мин. Бурмакино 19:59 1 мин. 20:00 50 км. 1 ч. 25 мин. Платформа 310км

Участок Тощиха-Бурмакино 20:04 0 мин. 20:04 54 км. 1 ч. 30 мин. Тощиха 20:07 1 мин. 20:08 57 км. 1 ч. 33 мин. Платформа 305км 20:10 0 мин. 20:10 58 км. 1 ч. 36 мин. Лютово 20:14 6 мин. 20:20 62 км. 1 ч. 40 мин. Платформа 296км

Участок Телищево-Лютово 20:25 0 мин. 20:25 66 км. 1 ч. 51 мин. Телищево 20:30 1 мин. 20:31 71 км. 1 ч. 56 мин. Липовая Гора 20:35 1 мин. 20:36 74 км. 2 ч. 1 мин. Дунайка 20:38 0 мин. 20:38 75 км. 2 ч. 4 мин. Ярославль

Пассажирский 20:45 1 мин. 20:46 80 км. 2 ч. 11 мин. Которосль 20:51 0 мин. 20:51 81 км. 2 ч. 17 мин. Ярославль

Главный 20:57 83 км. 2 ч. 23 мин.