Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 641Ь Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
06:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
07:32
07:34
42 км.
0 ч. 33 мин.
Жлобин
08:00
08:07
82 км.
1 ч. 1 мин.
Минск
Пассажирский
14:07
280 км.
7 ч. 8 мин.
