Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6416 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
17:50
17:51
2 км.
0 ч. 5 мин.
Лемешки
17:59
18:00
12 км.
0 ч. 14 мин.
Выселки
18:03
18:04
16 км.
0 ч. 18 мин.
Карякинская
18:06
18:07
18 км.
0 ч. 21 мин.
Второво
18:12
18:13
25 км.
0 ч. 27 мин.
Новая Жизнь
18:17
18:18
30 км.
0 ч. 32 мин.
Тереховицы
18:22
18:23
34 км.
0 ч. 37 мин.
Камешково
18:27
18:28
38 км.
0 ч. 42 мин.
Новки I
18:32
18:33
43 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 243км
18:35
18:36
45 км.
0 ч. 50 мин.
Сергейцево
18:39
18:40
48 км.
0 ч. 54 мин.
Федулово
18:43
18:44
50 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 253км
18:47
18:48
53 км.
1 ч. 2 мин.
Ковров 1
18:52
54 км.
1 ч. 7 мин.
