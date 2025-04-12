Маршрут следования поезда 641Б Полоцк — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Полоцк — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Полоцк
18:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Подсвилье
19:20
19:22
62 км.
1 ч. 2 мин.
Крулевщизна
19:43
19:47
81 км.
1 ч. 25 мин.
Парафьянов
20:07
20:08
101 км.
1 ч. 49 мин.
Вилейка
20:49
20:50
161 км.
2 ч. 31 мин.
Молодечно
21:11
21:48
182 км.
2 ч. 53 мин.
Минск
Пассажирский
22:53
248 км.
4 ч. 35 мин.
