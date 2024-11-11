Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6422 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
21:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
21:12
21:13
2 км.
0 ч. 5 мин.
Выселки
21:21
21:22
17 км.
0 ч. 14 мин.
Карякинская
21:24
21:25
19 км.
0 ч. 17 мин.
Второво
21:31
21:32
26 км.
0 ч. 24 мин.
Новая Жизнь
21:36
21:37
31 км.
0 ч. 29 мин.
Тереховицы
21:41
21:42
35 км.
0 ч. 34 мин.
Камешково
21:46
21:47
39 км.
0 ч. 39 мин.
Новки I
21:51
21:52
44 км.
0 ч. 44 мин.
Сергейцево
21:56
21:56
50 км.
0 ч. 49 мин.
Ковров 1
22:04
57 км.
0 ч. 57 мин.
