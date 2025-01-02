Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6424 Оредеж — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:20
2 ч. 25 мин.
18:45
30
Маршрут следования поезда 6424 Оредеж — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оредеж — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оредеж
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дудоровская
16:25
16:26
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тарковичи
16:30
16:30
6 км.
0 ч. 10 мин.
Песочный Мох
16:35
16:35
7 км.
0 ч. 15 мин.
Чолово
16:40
16:41
8 км.
0 ч. 20 мин.
Экспресс
16:48
16:48
17 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 100км
16:50
16:51
18 км.
0 ч. 30 мин.
Чаща
16:55
16:55
21 км.
0 ч. 35 мин.
Ольховец
17:02
17:03
22 км.
0 ч. 42 мин.
Новинка
17:08
17:09
23 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 80км
17:14
17:14
24 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Слудицы-Новинка
17:17
17:17
25 км.
0 ч. 57 мин.
Слудицы
17:22
17:23
167 км.
1 ч. 2 мин.
Филатовой
17:29
17:30
168 км.
1 ч. 9 мин.
Вырица
17:34
17:35
169 км.
1 ч. 14 мин.
Михайловка
17:38
17:39
170 км.
1 ч. 18 мин.
Красница
17:41
17:42
172 км.
1 ч. 21 мин.
Сусанино
17:45
17:46
176 км.
1 ч. 25 мин.
Семрино
17:50
17:51
181 км.
1 ч. 30 мин.
Кобралово
17:56
17:57
186 км.
1 ч. 36 мин.
Антропшино
18:02
18:03
192 км.
1 ч. 42 мин.
Павловск
18:08
18:09
197 км.
1 ч. 48 мин.
Царское Село
18:13
18:14
200 км.
1 ч. 53 мин.
Детскосельская
18:17
18:17
202 км.
1 ч. 57 мин.
Шушары
18:24
18:25
209 км.
2 ч. 4 мин.
Купчино
18:27
18:28
211 км.
2 ч. 7 мин.
Проспект Славы
18:31
18:31
213 км.
2 ч. 11 мин.
Воздухоплавательный Парк
18:36
18:36
217 км.
2 ч. 16 мин.
Боровая
18:39
18:41
218 км.
2 ч. 19 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:45
219 км.
2 ч. 25 мин.
