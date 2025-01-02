Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6425 Санкт-Петербург — Оредеж. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:30
2 ч. 34 мин.
17:04
29
Маршрут следования поезда 6425 Санкт-Петербург — Оредеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Оредеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
14:35
14:36
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
14:39
14:39
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
14:44
14:44
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
14:47
14:48
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
14:50
14:51
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
14:53
14:54
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
14:58
14:59
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
15:01
15:02
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
15:06
15:07
22 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
15:13
15:13
27 км.
0 ч. 43 мин.
Кобралово
15:18
15:19
33 км.
0 ч. 48 мин.
Семрино
15:25
15:25
38 км.
0 ч. 55 мин.
Сусанино
15:30
15:31
43 км.
1 ч. 0 мин.
Вырица
15:39
15:39
51 км.
1 ч. 9 мин.
Филатовой
15:44
15:44
52 км.
1 ч. 14 мин.
Слудицы
15:51
15:52
53 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Слудицы-Новинка
15:57
15:57
195 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 80км
16:00
16:00
196 км.
1 ч. 30 мин.
Новинка
16:07
16:08
197 км.
1 ч. 37 мин.
Ольховец
16:13
16:14
198 км.
1 ч. 43 мин.
Чаща
16:19
16:23
199 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 100км
16:27
16:28
202 км.
1 ч. 57 мин.
Экспресс
16:31
16:32
203 км.
2 ч. 1 мин.
Чолово
16:39
16:42
212 км.
2 ч. 9 мин.
Песочный Мох
16:47
16:47
213 км.
2 ч. 17 мин.
Тарковичи
16:54
16:55
214 км.
2 ч. 24 мин.
Дудоровская
16:58
16:59
217 км.
2 ч. 28 мин.
Оредеж
17:04
220 км.
2 ч. 34 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Оредеж Распечатать расписание поезда