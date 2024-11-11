Расписание поезда Ярославль — Кострома с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Ярославль

Главный 13:14 0 км. 0 ч. 0 мин. Которосль 13:19 0 мин. 13:19 2 км. 0 ч. 5 мин. Ярославль

Пассажирский 13:25 1 мин. 13:26 3 км. 0 ч. 11 мин. Дунайка 13:33 0 мин. 13:33 8 км. 0 ч. 19 мин. Липовая Гора 13:36 1 мин. 13:37 9 км. 0 ч. 22 мин. Телищево 13:41 1 мин. 13:42 12 км. 0 ч. 27 мин. Платформа 296км

Участок Телищево-Лютово 13:48 1 мин. 13:49 17 км. 0 ч. 34 мин. Лютово 13:54 0 мин. 13:54 21 км. 0 ч. 40 мин. Платформа 305км 13:58 1 мин. 13:59 25 км. 0 ч. 44 мин. Тощиха 14:02 0 мин. 14:02 26 км. 0 ч. 48 мин. Платформа 310км

Участок Тощиха-Бурмакино 14:05 1 мин. 14:06 29 км. 0 ч. 51 мин. Бурмакино 14:11 0 мин. 14:11 33 км. 0 ч. 57 мин. Платформа 318км 14:14 1 мин. 14:15 36 км. 1 ч. 0 мин. Сахареж 14:18 1 мин. 14:19 38 км. 1 ч. 4 мин. Остановочный пункт 323км 14:23 0 мин. 14:23 40 км. 1 ч. 9 мин. Нерехта 14:31 1 мин. 14:32 45 км. 1 ч. 17 мин. Остановочный пункт 334км 14:37 0 мин. 14:37 49 км. 1 ч. 23 мин. Остановочный пункт 341км 14:43 1 мин. 14:44 53 км. 1 ч. 29 мин. Неверово 14:49 0 мин. 14:49 56 км. 1 ч. 35 мин. Космынино 14:54 1 мин. 14:55 62 км. 1 ч. 40 мин. Остановочный пункт 356км 14:59 0 мин. 14:59 66 км. 1 ч. 45 мин. Остановочный пункт 358км 15:02 1 мин. 15:03 68 км. 1 ч. 48 мин. Остановочный пункт 361км 15:07 0 мин. 15:07 71 км. 1 ч. 53 мин. Остановочный пункт 362км 15:09 0 мин. 15:09 72 км. 1 ч. 55 мин. Каримово 15:13 1 мин. 15:14 74 км. 1 ч. 59 мин. Малышково 15:19 1 мин. 15:20 79 км. 2 ч. 5 мин. Кострома Новая 15:29 83 км. 2 ч. 15 мин.