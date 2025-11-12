Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 642Б Витебск — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:06
6 ч. 47 мин.
22:53
9
Маршрут следования поезда 642Б Витебск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
16:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шумилино
16:52
16:54
37 км.
0 ч. 46 мин.
Полоцк
17:58
18:22
93 км.
1 ч. 52 мин.
Подсвилье
19:19
19:21
155 км.
3 ч. 13 мин.
Крулевщизна
19:43
19:47
174 км.
3 ч. 37 мин.
Парафьянов
20:03
20:04
194 км.
3 ч. 57 мин.
Вилейка
20:44
20:46
254 км.
4 ч. 38 мин.
Молодечно
21:10
21:48
275 км.
5 ч. 4 мин.
Минск
Пассажирский
22:53
341 км.
6 ч. 47 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Витебск → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда