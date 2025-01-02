Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6430 Оредеж — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:29
2 ч. 35 мин.
21:04
28
Расписание поезда Оредеж — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оредеж
18:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дудоровская
18:34
18:35
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тарковичи
18:39
18:39
6 км.
0 ч. 10 мин.
Песочный Мох
18:44
18:44
7 км.
0 ч. 15 мин.
Чолово
18:50
18:52
8 км.
0 ч. 21 мин.
Экспресс
18:59
18:59
17 км.
0 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 100км
19:01
19:02
18 км.
0 ч. 32 мин.
Чаща
19:07
19:10
21 км.
0 ч. 38 мин.
Ольховец
19:17
19:18
22 км.
0 ч. 48 мин.
Новинка
19:24
19:30
23 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 80км
19:35
19:35
24 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Слудицы-Новинка
19:38
19:38
25 км.
1 ч. 9 мин.
Слудицы
19:43
19:44
167 км.
1 ч. 14 мин.
Вырица
19:54
19:55
178 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 46км
20:05
20:05
219 км.
1 ч. 36 мин.
Семрино
20:07
20:07
246 км.
1 ч. 38 мин.
Кобралово
20:13
20:13
251 км.
1 ч. 44 мин.
Антропшино
20:19
20:19
257 км.
1 ч. 50 мин.
Павловск
20:25
20:26
262 км.
1 ч. 56 мин.
Царское Село
20:30
20:31
265 км.
2 ч. 1 мин.
Детскосельская
20:34
20:34
267 км.
2 ч. 5 мин.
Паровозный Музей
20:39
20:39
272 км.
2 ч. 10 мин.
Шушары
20:42
20:43
274 км.
2 ч. 13 мин.
Купчино
20:45
20:46
276 км.
2 ч. 16 мин.
Проспект Славы
20:49
20:49
278 км.
2 ч. 20 мин.
Воздухоплавательный Парк
20:54
20:54
282 км.
2 ч. 25 мин.
Боровая
20:57
20:59
283 км.
2 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:04
284 км.
2 ч. 35 мин.
