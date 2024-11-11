Маршрут следования и продажа билетов
15:23
4 ч. 22 мин.
19:45
39
Маршрут следования поезда 6439 Владикавказ — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
15:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 22км
15:25
15:26
1 км.
0 ч. 2 мин.
Индустриальная
15:29
15:30
2 км.
0 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 18км
15:33
15:33
3 км.
0 ч. 10 мин.
Садон
15:37
15:37
5 км.
0 ч. 14 мин.
Колонка
15:42
15:43
6 км.
0 ч. 19 мин.
Селекционная
15:45
15:45
7 км.
0 ч. 22 мин.
Опытная
15:50
15:50
11 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 6км
15:53
15:54
13 км.
0 ч. 30 мин.
Заводская
15:57
15:58
15 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 1км
16:00
16:01
16 км.
0 ч. 37 мин.
Беслан
16:05
16:19
17 км.
0 ч. 42 мин.
Дарг-Кох
16:38
16:39
38 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 1989км
16:46
16:47
46 км.
1 ч. 23 мин.
Эльхотово
16:52
16:58
49 км.
1 ч. 29 мин.
Урухский
17:06
17:06
56 км.
1 ч. 43 мин.
Муртазово
17:17
17:18
64 км.
1 ч. 54 мин.
Арик
17:26
17:26
72 км.
2 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 1957км
17:30
17:31
76 км.
2 ч. 7 мин.
Котляревская
17:37
17:38
79 км.
2 ч. 14 мин.
Пришиб
17:41
17:42
81 км.
2 ч. 18 мин.
Баксан
17:49
17:50
85 км.
2 ч. 26 мин.
Прохладная
18:01
18:03
92 км.
2 ч. 38 мин.
Шарданово
18:12
18:13
101 км.
2 ч. 49 мин.
Солдатская
18:21
18:22
111 км.
2 ч. 58 мин.
Аполлонская
18:37
18:38
131 км.
3 ч. 14 мин.
Зольский
18:46
18:47
140 км.
3 ч. 23 мин.
Этока
18:53
18:54
148 км.
3 ч. 30 мин.
Теплая Речка
18:59
18:59
153 км.
3 ч. 36 мин.
Георгиевск
19:05
19:06
157 км.
3 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 1863км
19:11
19:12
162 км.
3 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 1861км
19:14
19:14
164 км.
3 ч. 51 мин.
Виноградная
19:18
19:19
166 км.
3 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 1856км
19:21
19:22
167 км.
3 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1854км
19:24
19:25
168 км.
4 ч. 1 мин.
Дебри
19:28
19:29
172 км.
4 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 1844км
19:34
19:35
177 км.
4 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 1842км
19:37
19:38
178 км.
4 ч. 14 мин.
Минеральные Воды
19:45
180 км.
4 ч. 22 мин.
