Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6440 Оредеж — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:38
2 ч. 27 мин.
23:05
Маршрут следования поезда 6440 Оредеж — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Оредеж — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Оредеж
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дудоровская
20:43
20:44
3 км.
0 ч. 5 мин.
Тарковичи
20:48
20:48
6 км.
0 ч. 10 мин.
Песочный Мох
20:53
20:53
7 км.
0 ч. 15 мин.
Чолово
20:58
20:59
8 км.
0 ч. 20 мин.
Экспресс
21:06
21:06
17 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 100км
21:08
21:09
18 км.
0 ч. 30 мин.
Чаща
21:13
21:13
21 км.
0 ч. 35 мин.
Ольховец
21:20
21:20
22 км.
0 ч. 42 мин.
Новинка
21:26
21:27
23 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 80км
21:32
21:32
24 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Слудицы-Новинка
21:35
21:35
25 км.
0 ч. 57 мин.
Слудицы
21:40
21:41
167 км.
1 ч. 2 мин.
Вырица
21:51
21:52
178 км.
1 ч. 13 мин.
Михайловка
21:55
21:56
179 км.
1 ч. 17 мин.
Красница
21:58
21:59
181 км.
1 ч. 20 мин.
Сусанино
22:02
22:03
185 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 46км
22:06
22:07
217 км.
1 ч. 28 мин.
Семрино
22:09
22:09
244 км.
1 ч. 31 мин.
Кобралово
22:15
22:16
249 км.
1 ч. 37 мин.
Антропшино
22:21
22:22
255 км.
1 ч. 43 мин.
Павловск
22:28
22:30
260 км.
1 ч. 50 мин.
Царское Село
22:34
22:36
263 км.
1 ч. 56 мин.
Детскосельская
22:38
22:39
265 км.
2 ч. 0 мин.
Паровозный Музей
22:43
22:44
270 км.
2 ч. 5 мин.
Шушары
22:47
22:48
272 км.
2 ч. 9 мин.
Купчино
22:50
22:51
274 км.
2 ч. 12 мин.
Проспект Славы
22:54
22:55
276 км.
2 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:05
283 км.
2 ч. 27 мин.
