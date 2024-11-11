Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6443 Керамик — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Керамик
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вторчермет
06:28
06:29
1 км.
0 ч. 3 мин.
Уктус
06:32
06:33
2 км.
0 ч. 7 мин.
Ботаническая
06:35
06:36
3 км.
0 ч. 10 мин.
Лесотехническая
06:39
06:40
6 км.
0 ч. 14 мин.
Шарташ
06:45
06:46
7 км.
0 ч. 20 мин.
Первомайская
06:49
06:50
8 км.
0 ч. 24 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:54
07:05
10 км.
0 ч. 29 мин.
Виз
07:10
07:11
12 км.
0 ч. 45 мин.
Электродепо
07:14
07:15
14 км.
0 ч. 49 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
07:20
07:24
17 км.
0 ч. 55 мин.
Огородная
07:30
07:31
19 км.
1 ч. 5 мин.
Шувакиш
07:35
07:36
21 км.
1 ч. 10 мин.
Гать
07:40
07:41
25 км.
1 ч. 15 мин.
Исеть
07:49
07:50
30 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный пункт 479км
07:54
07:55
33 км.
1 ч. 29 мин.
Сагра
07:59
08:00
37 км.
1 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 472км
08:03
08:04
39 км.
1 ч. 38 мин.
Аять
08:07
08:08
40 км.
1 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 466км
08:12
08:13
43 км.
1 ч. 47 мин.
Таватуй
08:17
08:18
46 км.
1 ч. 52 мин.
Калиново
08:26
08:27
53 км.
2 ч. 1 мин.
Мурзинка
08:32
08:33
57 км.
2 ч. 7 мин.
Верх-Нейвинск
08:41
08:42
65 км.
2 ч. 16 мин.
Нейво-Рудянская
08:51
08:52
73 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 419км
09:05
09:06
85 км.
2 ч. 40 мин.
Невьянск
09:12
09:13
91 км.
2 ч. 47 мин.
Анатольская
09:35
09:36
113 км.
3 ч. 10 мин.
Старатель
09:56
09:57
131 км.
3 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 365км
10:02
10:03
135 км.
3 ч. 37 мин.
Нижний Тагил
10:07
137 км.
3 ч. 42 мин.
