Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Керамик 06:25 0 км. 0 ч. 0 мин. Вторчермет 06:28 1 мин. 06:29 1 км. 0 ч. 3 мин. Уктус 06:32 1 мин. 06:33 2 км. 0 ч. 7 мин. Ботаническая 06:35 1 мин. 06:36 3 км. 0 ч. 10 мин. Лесотехническая 06:39 1 мин. 06:40 6 км. 0 ч. 14 мин. Шарташ 06:45 1 мин. 06:46 7 км. 0 ч. 20 мин. Первомайская 06:49 1 мин. 06:50 8 км. 0 ч. 24 мин. Екатеринбург

Пассажирский 06:54 11 мин. 07:05 10 км. 0 ч. 29 мин. Виз 07:10 1 мин. 07:11 12 км. 0 ч. 45 мин. Электродепо 07:14 1 мин. 07:15 14 км. 0 ч. 49 мин. Екатеринбург-Сортировочный 07:20 4 мин. 07:24 17 км. 0 ч. 55 мин. Огородная 07:30 1 мин. 07:31 19 км. 1 ч. 5 мин. Шувакиш 07:35 1 мин. 07:36 21 км. 1 ч. 10 мин. Гать 07:40 1 мин. 07:41 25 км. 1 ч. 15 мин. Исеть 07:49 1 мин. 07:50 30 км. 1 ч. 24 мин. Остановочный пункт 479км 07:54 1 мин. 07:55 33 км. 1 ч. 29 мин. Сагра 07:59 1 мин. 08:00 37 км. 1 ч. 34 мин. Остановочный пункт 472км 08:03 1 мин. 08:04 39 км. 1 ч. 38 мин. Аять 08:07 1 мин. 08:08 40 км. 1 ч. 42 мин. Остановочный пункт 466км 08:12 1 мин. 08:13 43 км. 1 ч. 47 мин. Таватуй 08:17 1 мин. 08:18 46 км. 1 ч. 52 мин. Калиново 08:26 1 мин. 08:27 53 км. 2 ч. 1 мин. Мурзинка 08:32 1 мин. 08:33 57 км. 2 ч. 7 мин. Верх-Нейвинск 08:41 1 мин. 08:42 65 км. 2 ч. 16 мин. Нейво-Рудянская 08:51 1 мин. 08:52 73 км. 2 ч. 26 мин. Остановочный пункт 419км 09:05 1 мин. 09:06 85 км. 2 ч. 40 мин. Невьянск 09:12 1 мин. 09:13 91 км. 2 ч. 47 мин. Анатольская 09:35 1 мин. 09:36 113 км. 3 ч. 10 мин. Старатель 09:56 1 мин. 09:57 131 км. 3 ч. 31 мин. Остановочный пункт 365км 10:02 1 мин. 10:03 135 км. 3 ч. 37 мин. Нижний Тагил 10:07 137 км. 3 ч. 42 мин.