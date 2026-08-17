Погода на станциях Керамик и Нижний Тагил

Маршрут движения поездов Керамик — Нижний Тагил

Расстояние между станциями составляет 137 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 ч. 58 мин.

3 ч. 42 мин. – время в пути на поезде 6443 (самый быстрый поезд);

4 ч. 9 мин. – время в пути на поезде 6445 (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 6 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Керамик — Нижний Тагил

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.